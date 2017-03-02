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2 марта 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Расстроен, что «Барселона» теряет идеального тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике не продлевать с клубом контракт, истекающий в конце сезона.

«Как болельщик “Барселоны”, я расстроен тем, что мы теряем идеального тренера для команды. Каталонцы показывали невероятный футбол под его руководством. Спасибо за всё, что ты сделал за эти три года в моём клубе», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год, и в последнее время ходили слухи о том, что он может вернуться в каталонскую команду. Впрочем, 46-летний специалист недавно заявил, что больше никогда не будет наставником сине-гранатовых.

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