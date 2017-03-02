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2 марта 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» в дополнительное время вырвал победу у «Марселя» в Кубке Франции

«Монако» стал очередным участником ¼ финала Кубка Франции, одолев «Марсель».

Встреча состоялась на стадионе «Велодром» и завершилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу монегасков.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 19-й минуте Жоау Моутинью вывел «Монако» вперёд, однако Димитри Пайет на 43-й минуте счёт сравнял. Гол Килиана Мбаппе на 66-й минуте позволил гостям вновь вырваться вперёд, однако Реми Кабелла (83-я минута) забил второй гол за «Марсель» и перевёл игру в дополнительное время.

В третий раз «Монако» вышел вперёд на 104-й минуте — отличился Бенжамен Менди. Однако Кабелла оформил дубль на 110-й минуте, сделав счёт равным — 3:3. Победу «Монако» принёс точный удар Тома Лемара на 113-й минуте.

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