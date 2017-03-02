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2 марта 2017, 1:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Роналду спас «Реал» от поражения в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом»

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт. Мадридский «Реал» дома сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу, проигрывая по ходу матча два мяча.

Мадридский Реал дома сыграл вничью с <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмасом</span> в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу проигрывая по ходу матча два мяча. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:3. «Реал» вышел вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Иско, но спустя две минуты «Лас-Пальмас» отыгрался усилиями Таны Домингеса. На 46-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Гарет Бейл. «Лас-Пальмас» воспользовался численным преимуществом и повел 3:1 после голов Хонатана Виеры (56 — с пенальти) и Кевина-Принса Боатенга (59), но «Реал» сумел уйти от поражения благодаря дублю Криштиану Роналду (86 — с пенальти, 89).

«Реал» с 56 очками занимает второе место в Примере, отставая на один балл от «Барселоны», сыгравшей на матч больше. «Лас-Пальмас» с 29 очками идет 12-м.

В параллельных матчах «Гранада» дома победила «Алавес» со счетом 2:1, а «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» — 2:2.

1.03.2017 23:30 основной раунд: 25-й тур Santiago Bernabeu
Реал 3:3 Лас-Пальмас
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Солар Кике Сетьен
Голы
8′ Франсиско Роман Иско (М. Ковачич) 22
86′ Криштиану Роналду 7
89′ Криштиану Роналду (Х. Родригес) 7
24 Тана (Д. Симон) 10′
21 Хонатан Вьера 56′
7 Кевин-Принс Боатенг (Х. Вьера) 59′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
55′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
47′ 47′ Гарет Бэйл 11
81′ Криштиану Роналду 7
65′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
70′ 71′ Альваро Мората 21
Хамес Родригес 10
71′ Матео Ковачич 16
Карим Бензема 9
13 Хави Варас
2 Давид Симон 44′
23 Дани Кастельяно
3 Маурисио Лемос
24 Тана
10 Родригес Руис Хесе
4 Висенте Гомес
15 Роке Меса
17 Педро Бигас 27′
16 Артилес Олива Айтами
21 Хонатан Вьера 75′
20 Ален Халилович 90+2′
7 Кевин-Принс Боатенг 69′ 53′
19 Матео Гарсия
Статистика
4 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 8
7 Угловые 4
15 Фолы 16
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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В матче с «Лас-Пальмасом» Марсело может повторить достижение ди Стефано

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании может повторить достижение легендарного футболиста «сливочных» Альфредо ди Стефано по количеству проведённых игр за «Королевский клуб».
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