Дубль Роналду спас «Реал» от поражения в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:3. «Реал» вышел вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Иско, но спустя две минуты «Лас-Пальмас» отыгрался усилиями Таны Домингеса. На 46-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Гарет Бейл. «Лас-Пальмас» воспользовался численным преимуществом и повел 3:1 после голов Хонатана Виеры (56 — с пенальти) и Кевина-Принса Боатенга (59), но «Реал» сумел уйти от поражения благодаря дублю Криштиану Роналду (86 — с пенальти, 89).

«Реал» с 56 очками занимает второе место в Примере, отставая на один балл от «Барселоны», сыгравшей на матч больше. «Лас-Пальмас» с 29 очками идет 12-м.

В параллельных матчах «Гранада» дома победила «Алавес» со счетом 2:1, а «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» — 2:2.