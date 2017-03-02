ФК «Барселона» объявил об уходе главного тренера

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«Я не буду тренером “Барселоны” со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года», — сказал Энрике.

15 февраля сообщалось, что игроки «Барселоны» разочаровались в главном тренере команды.

46-летний Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды стали чемпионами Испании и два раза выигрывали Кубок страны. Кроме того, в 2015 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место с чемпионате Испании с 57 очками после 25 туров. В активе идущего вторым «Реала» на одно очко меньше и один матч в запасе. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые потерпели поражение от французского ПСЖ со счетом 0:4. Ответная игра пройдет 8 марта в Барселоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? What <a href="https://twitter.com/LUISENRIQUE21">@LuisEnrique21</a> said when he announced he would not continue next season <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBlive?src=hash">#FCBlive</a> <a href="https://t.co/Am1dT4sBqy">https://t.co/Am1dT4sBqy</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/837060313300140032">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>