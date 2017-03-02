ФК «Барселона» объявил об уходе главного тренера
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.
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«Я не буду тренером “Барселоны” со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года», — сказал Энрике.
15 февраля сообщалось, что игроки «Барселоны» разочаровались в главном тренере команды.
46-летний Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. Под его руководством
В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место с чемпионате Испании с 57 очками после 25 туров. В активе идущего вторым «Реала» на одно очко меньше и один матч в запасе. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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