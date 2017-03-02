«Бавария» может встретиться с «Боруссией» Д в полуфинале Кубка Германии

На стадии ¼ финала «Бавария» обыграла «Шальке» со счётом 3:0, «Боруссия» М одолела «Гамбург» (2:1), а «Айнтрахт» оказался сильнее «Арминии» (1:0). Заключительный четвертьфинал между «Шпортфройнде» и дортмундской «Боруссией» будет сыгран 14 марта.