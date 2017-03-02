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2 марта 2017, 1:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» может встретиться с «Боруссией» Д в полуфинале Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Германии. Мюнхенская «Бавария» за выход в финал сразится с победителем противостояния «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д. Во втором полуфинале сыграют франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

На стадии ¼ финала «Бавария» обыграла «Шальке» со счётом 3:0, «Боруссия» М одолела «Гамбург» (2:1), а «Айнтрахт» оказался сильнее «Арминии» (1:0). Заключительный четвертьфинал между «Шпортфройнде» и дортмундской «Боруссией» будет сыгран 14 марта.

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