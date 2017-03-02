Президент «Барселоны»: Мы все расстроены уходом Луиса Энрике

«Клуб доволен работой, которую проделал Луис Энрике. Под руководством этого специалиста мы провели успешные сезоны и сейчас ведём борьбу на трёх фронтах. Летом Луис сказал, что рассмотрит варианты продолжения карьеры, и несколько дней назад он сообщил нам своё решение. Сейчас подходящее время для подобного объявления, поскольку нам нужно сосредоточиться на борьбе за трофеи. После игры он обратился к футболистам. Мы все расстроены, поскольку теряем тренера, который привёл команду к большим успехам. Но рано говорить о том, что его время подошло к концу. Важнейшая часть сезона ещё впереди», — приводит слова Бартомеу Marca.