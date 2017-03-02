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2 марта 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Барселоны»: Мы все расстроены уходом Луиса Энрике

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал заявление главного тренера команды Луиса Энрике о том, что он не будет продлевать контракт, который истекает в конце сезона.

«Клуб доволен работой, которую проделал Луис Энрике. Под руководством этого специалиста мы провели успешные сезоны и сейчас ведём борьбу на трёх фронтах. Летом Луис сказал, что рассмотрит варианты продолжения карьеры, и несколько дней назад он сообщил нам своё решение. Сейчас подходящее время для подобного объявления, поскольку нам нужно сосредоточиться на борьбе за трофеи. После игры он обратился к футболистам. Мы все расстроены, поскольку теряем тренера, который привёл команду к большим успехам. Но рано говорить о том, что его время подошло к концу. Важнейшая часть сезона ещё впереди», — приводит слова Бартомеу Marca.

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