«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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Первая встреча завершилась со счётом 0:0, а ответная игра, которая проходила на стадионе «Этихад», закончилась победой хозяев со счётом 5:1.



Счёт в начале матча открыли гости благодаря точному удару Гарри Банна, однако «Манчестер Сити» переломил ход встречи ещё до перерыва, а впоследствии одержал уверенную победу. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, а ещё по голу забили Лерой Зане, Пабло Сабалета и Келечи Ихеаначо.



Таким образом, «Хаддерсфилд» своё участие в турнире закончил, а «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал, в котором сыграет с «Мидлсбро». Встреча ¼ финала запланирована на 11 марта.