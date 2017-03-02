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2 марта 2017, 1:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Хаддерсфилд Таун».

В переигровке 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити принимал на своём поле Хаддерсфилд <span class=error>Таун</span>. Увеличить
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Первая встреча завершилась со счётом 0:0, а ответная игра, которая проходила на стадионе «Этихад», закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Счёт в начале матча открыли гости благодаря точному удару Гарри Банна, однако «Манчестер Сити» переломил ход встречи ещё до перерыва, а впоследствии одержал уверенную победу. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, а ещё по голу забили Лерой Зане, Пабло Сабалета и Келечи Ихеаначо.

Таким образом, «Хаддерсфилд» своё участие в турнире закончил, а «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал, в котором сыграет с «Мидлсбро». Встреча ¼ финала запланирована на 11 марта.

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