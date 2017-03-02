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2 марта 2017, 1:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» выиграл у «Ромы» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

На стадионе «Олимпико» в Риме завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Лацио» и «Ромой». Победу в римском дерби со счётом 2:0 одержали подопечные Симоне Индзаги.

На стадионе <span class=error>Олимпико</span> в Риме завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии между <span class=error>Лацио</span> и <span class=error>Ромой</span>. Увеличить
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На 29-й минуте Сергей Милинкович-Савич открыл счёт, а на 78-й минуте окончательный результат установил Чиро Иммобиле.

Ответная встреча состоится на этом же стадионе 5 апреля.

В другой полуфинальной паре борьбу ведут «Ювентус» и «Наполи». В первом матче «старая синьора» дома победила со счётом 3:1.

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