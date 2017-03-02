«Лацио» выиграл у «Ромы» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
На стадионе «Олимпико» в Риме завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Лацио» и «Ромой». Победу в римском дерби со счётом 2:0 одержали подопечные Симоне Индзаги.
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На 29-й минуте Сергей
Ответная встреча состоится на этом же стадионе 5 апреля.
В другой полуфинальной паре борьбу ведут «Ювентус» и «Наполи». В первом матче «старая синьора» дома победила со счётом 3:1.
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