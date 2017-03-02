«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии

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Подопечным Карло Анчелотти удалось быстро открыть счёт — уже на 3-й минуте отличился Роберт Левандовски. На 16-й минуте Тьяго Алькантара сделал счёт 2:0. На 29-й минуте окончательный результат установил Левандовски, сумевший оформить дубль. На 77-й минуте у гостей был удалён Хольгер Бадштубер получивший две жёлтые карточки в течение трёх минут.



«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии. До этой стадии также добрались «Айнтрахт» Ф и «Боруссия» М. Ещё один участник определится в паре «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д.