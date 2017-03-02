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2 марта 2017, 1:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии

В четвертьфинальном матче Кубка Германии «Бавария» в Мюнхене разгромила со счётом 3:0 «Шальке».

В четвертьфинальном матче Кубка Германии Бавария в Мюнхене разгромила со счётом 3:0 <span class=error>Шальке</span>. Увеличить
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Подопечным Карло Анчелотти удалось быстро открыть счёт — уже на 3-й минуте отличился Роберт Левандовски. На 16-й минуте Тьяго Алькантара сделал счёт 2:0. На 29-й минуте окончательный результат установил Левандовски, сумевший оформить дубль. На 77-й минуте у гостей был удалён Хольгер Бадштубер получивший две жёлтые карточки в течение трёх минут.

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии. До этой стадии также добрались «Айнтрахт» Ф и «Боруссия» М. Ещё один участник определится в паре «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д.

Шальке-04
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Новости Зарубежного футбола

«Бавария» может встретиться с «Боруссией» Д в полуфинале Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Германии. Мюнхенская «Бавария» за выход в финал сразится с победителем противостояния «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д. Во втором полуфинале сыграют франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
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