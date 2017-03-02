«Барселона» забила шесть мячей «Спортингу» в матче чемпионата Испании по футболу

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В составе победителей мячи забили Лионель Месси (9-я минута), Луис Суарес (27), Пако Алькасер (49), Неймар (65), Иван Ракитич (87), еще один мяч Хуан Родригес отправил в свои ворота (11). У гостей отличился Карлос Кастро (21).

Для Месси этот матч стал 500-м (457 голов) в стартовом составе «Барселоны» в официальных матчах во всех турнирах. Всего же в составе каталонского клуба аргентинец провел 567 игр, забив 489 мячей.

«Барселона» набрала 57 очков и вышла в лидеры турнирной таблице. «Спортинг» с 17 баллами идет 18-м.

В следующем матче каталонцы 4 марта примут «Сельту», «Спортинг» на следующий день встретится с «Депортиво».