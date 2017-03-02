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2 марта 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» забила шесть мячей «Спортингу» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. «Барселона» разгромила «Спортинг» со счетом 6:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

<span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> провел 500-й матч в стартовом составе Барселоны и отметился забитым мячом. Увеличить
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В составе победителей мячи забили Лионель Месси (9-я минута), Луис Суарес (27), Пако Алькасер (49), Неймар (65), Иван Ракитич (87), еще один мяч Хуан Родригес отправил в свои ворота (11). У гостей отличился Карлос Кастро (21).

Для Месси этот матч стал 500-м (457 голов) в стартовом составе «Барселоны» в официальных матчах во всех турнирах. Всего же в составе каталонского клуба аргентинец провел 567 игр, забив 489 мячей.

«Барселона» набрала 57 очков и вышла в лидеры турнирной таблице. «Спортинг» с 17 баллами идет 18-м.

В следующем матче каталонцы 4 марта примут «Сельту», «Спортинг» на следующий день встретится с «Депортиво».

1.03.2017 21:30 основной раунд: 25-й тур Camp Nou
Барселона 6:1 Спортинг Х
Первый тайм: 3:1
Главные тренеры
Энрике Луис Руби
Голы
9′ Лионель Месси (Х. Маскерано) 10
11′ Хуан Родригес 29
27′ Луис Суарес 9
49′ Пако Алькасер (Л. Месси) 17
65′ да Силва Сантос Неймар 11
87′ Иван Ракитич (Серхи Роберто) 4
9 Карлос Гарсия Кастро 21′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
Жорди Альба 18
Самюэль Юмтити 23
Денис Суарес 6
Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
45+1′ да Силва Сантос Неймар 11
74′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
45′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
61′ Лионель Месси 10
Андре Гомиш 21
1 Иван Пичу Куэльяр
16 Лильо Кастельяно
12 Ува Элдерсон Эчиеджиле
3 Жан-Сильвен Бабен
29 Хуан Родригес 55′
10 Начо Касес
9 Карлос Гарсия Кастро 45′
21 Буигес Хави Торрес
2 Дуглас 45′
7 Виктор Родригес Ромеро
14 Хорхе Франко Бурги 59′ 24′
18 Исмаэль Лопес
6 Серхио Диас Альварес 76′
22 Микель Весга
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 2
10 Угловые 3
14 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг Х
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Барселона
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