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2 марта 2017, 0:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Новый клуб Диарра будет обязан выплатить 2 миллиона евро «Марселю»

Если полузащитник Лассана Диарра, являющийся свободным агентом, до конца сезона найдет себе новый клуб, то новая команда хавбека будет обязана выплатить 2 миллиона евро «Марселю», сообщает RMC.

14 февраля 31-летний француз расторг контракт с провансальцами. Ожидалось, что он продолжит карьеру в Китае, где им интересовался «Шаньдун Лунэн», однако футболист решил провести время в Париже с семьей.

Марсель
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