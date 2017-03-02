Новый клуб Диарра будет обязан выплатить 2 миллиона евро «Марселю»
Если полузащитник Лассана Диарра, являющийся свободным агентом, до конца сезона найдет себе новый клуб, то новая команда хавбека будет обязана выплатить 2 миллиона евро «Марселю», сообщает RMC.
14 февраля 31-летний француз расторг контракт с провансальцами. Ожидалось, что он продолжит карьеру в Китае, где им интересовался «Шаньдун Лунэн», однако футболист решил провести время в Париже с семьей.
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