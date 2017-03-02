Берлускони сохранит «Милан», если новые инвесторы не проведут очередной платёж

«Если деньги не поступят, я сохраню «Милан», — сказал сегодня Берлускони в беседе со своими друзьями.



Накануне сообщалось, что продажа итальянского футбольного клуба «Милан» вновь может быть отложена. Все точки над «i» должны были быть расставлены 3 марта, но возникли очередные трудности. Выяснилось, что ряд инвесторов, которые входят в компанию-покупателя Sino-Europe, отказались от идеи покупки «Милана», и лишь Йонхонг Ли готов вложить финансы в россонери.



Китайские инвесторы уже выплатили Берлускони € 200 млн, а до полной покупки клуба им необходимо выплатить ещё € 350 млн.