Энрике объявил, что уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что покинет каталонский клуб следующим летом, сообщает Sport.es.
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Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, подписав контракт сроком на три года. В первом сезоне под его руководством команда смогла выиграть требл, поочерёдно одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне
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