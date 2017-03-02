Энрике объявил, что уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона

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Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, подписав контракт сроком на три года. В первом сезоне под его руководством команда смогла выиграть требл, поочерёдно одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне сине-гранатовые смогли повторить успех на внутренней арене, выиграв «золотой дубль», однако в Лиге чемпионов «Барселона» завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии «Атлетико».