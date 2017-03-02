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2 марта 2017, 0:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Энрике объявил, что уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что покинет каталонский клуб следующим летом, сообщает Sport.es.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> сообщил что покинет каталонский клуб следующим летом сообщает Sport. Увеличить
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Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, подписав контракт сроком на три года. В первом сезоне под его руководством команда смогла выиграть требл, поочерёдно одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне сине-гранатовые смогли повторить успех на внутренней арене, выиграв «золотой дубль», однако в Лиге чемпионов «Барселона» завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии «Атлетико».

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