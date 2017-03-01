Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28939512/
1 марта 2017, 23:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ньор» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграли выступающий во втором дивизионе «Ньор» и вышли в ¼ финала Кубка Франции.

Футболисты Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> на выезде обыграли выступающий во втором дивизионе <span class=error>Ньор</span> и вышли в ¼ финала Кубка Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Ньоре, завершилась победой действующих обладателей турнира со счетом 2:0. Голы забили Хавьер Пасторе (78-я минута) и Эдинсон Кавани (90+4).

В параллельном матче 1/8 финала «Генгам» со счетом 2:1 обыграл клуб «Кевийи», выступающий в четвертом по силе футбольном дивизионе Франции.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Генгам
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Умер советский хоккеист из легендарной тройки Харламова

США обвинили Россию в том, что испортили как минимум две Олимпиады