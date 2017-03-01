«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ньор» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции по футболу
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграли выступающий во втором дивизионе «Ньор» и вышли в ¼ финала Кубка Франции.
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Встреча, прошедшая в среду в Ньоре, завершилась победой действующих обладателей турнира со счетом 2:0. Голы забили Хавьер Пасторе (78-я минута) и Эдинсон Кавани (90+4).
В параллельном матче 1/8 финала «Генгам» со счетом 2:1 обыграл клуб «Кевийи», выступающий в четвертом по силе футбольном дивизионе Франции.
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