Зинченко: Не собираюсь раскисать из-за нехватки игровой практики в ПСВ
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, рассказал, переживает ли он
из-за отсутствия регулярной игровой практики в голландском клубе.
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Видимо, что-то случилось...
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«У меня всегда хорошее настроение. Такое может случиться с каждым футболистом, но я ни в коем случае не унываю. Наоборот, меня это только мотивирует. Я не привык раскисать — и не такое в жизни проходил, поэтому для меня это будет хорошим опытом. Своего рода уроком, ведь одно время я мог действовать чуть
Я уже не маленький мальчик и сам всё прекрасно понимаю — до последнего тура у команды был результат. Подходить и спрашивать у тренера, почему я не играю, в сложившейся, да и в любой другой ситуации, — это не в моём стиле. Нужно своими действиями на поле, а не разговорами доказывать обоснованность претензий на попадание в основной состав. Словами делу не поможешь. Никогда не ходил к тренеру и не спрашивал, почему я не играю. Всё решается только через футбольное поле», — приводит слова украинского хавбека «Команда № 1».
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