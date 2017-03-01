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1 марта 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» М обыграла «Гамбург» и вышла в полуфинал Кубка Германии

В четвертьфинальном матче Кубка Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в гостях победила со счётом 2:1 «Гамбург».

На 53-й минуте Ларс Штиндль вывел «Боруссию» вперёд, реализовав пенальти. Спустя некоторое время гости получили право ещё на один пенальти, на этот раз с 11-метровой отметки был точен Раффаэл, отличившийся на 61-й минуте. Уже в компенсированное время хозяева один мяч отыграли — гол забил Бобби Вуд.

Таким образом, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха пробилась в полуфинал Кубка Германии.

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