«Боруссия» М обыграла «Гамбург» и вышла в полуфинал Кубка Германии

На 53-й минуте Ларс Штиндль вывел «Боруссию» вперёд, реализовав пенальти. Спустя некоторое время гости получили право ещё на один пенальти, на этот раз с 11-метровой отметки был точен Раффаэл, отличившийся на 61-й минуте. Уже в компенсированное время хозяева один мяч отыграли — гол забил Бобби Вуд.



Таким образом, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха пробилась в полуфинал Кубка Германии.