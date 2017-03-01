Вратарь «Арсенала» Щенсный, арендованный «Ромой», не знает, где продолжит карьеру

Щенсный перешел в «Рому» на правах годичной аренды летом 2015 года после того, как «Арсенал» приобрел у лондонского «Челси» голкипера Петра Чеха. Перед началом текущего сезона арендное соглашение было продлено еще на год, при этом договор не предусматривает выкуп римским клубом прав на 26-летнего поляка.

«Я не знаю, где буду играть в следующем сезоне, — заявил Щенсный в интервью Przegląd Sportowy. — Лондон все еще мой дом, я выступаю за “Рому”, но остаюсь фанатом “Арсенала”. Я смотрю их матчи, иногда расстраиваюсь, а иногда радуюсь. Последние полтора года в Италии определенно не были худшими в моей жизни, и впереди у меня еще четыре месяца, во время которых я буду думать о своей игре. Я думаю о том, как я играю, а не о том, где».

«Ходят разные слухи, но я знаю, что чем лучше я играю, тем больше у меня вариантов. Я просто выполняю свою работу, а летом я буду рассматривать все предложения. Я спортсмен, и я хочу оставаться в форме. Летом я смогу выбрать клуб, в котором я буду первым номером. Это было главной причиной, почему я выбрал аренду в “Роме”. Я знал, что буду играть, а в “Арсенале” такой уверенности не было. Все сложилось для меня удачно, и я сделаю все возможное, чтобы быть основным вратарем в следующем сезоне. А где это будет — только время покажет», — добавил голкипер.