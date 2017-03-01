Форвард «Уотфорда» Сарате получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона
Форвард «Уотфорда» Мауро Сарате получил серьёзную травму в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), сообщает
пресс-служба клуба.
29-летний аргентинский футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение внутренней боковой связки. Сарате потребуется операция. Точный срок возвращения форварда на поле не сообщается, однако точно известно, что в текущем сезоне он уже команде не поможет.
Сарате перешёл в «Уотфорд» из «Фиорентины» в январе. Аргентинец успел провести три матча за команду в английской
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