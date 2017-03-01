Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28938671/
1 марта 2017, 21:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» объявила о покупке Дзадзы у «Ювентуса» по окончании аренды

Новый спортивный директор «Валенсии» Хосе Рамон Алесанко сообщил, что клуб заплатит сумму отступных в арендном соглашении форварда «Ювентуса» Симоне Дзазды.

Испанский клуб арендовал 25-летнего игрока в январе. По данным испанских СМИ, сделка обошлась «Валенсии» в € 2 млн, а опция выкупа в арендном соглашении составляет € 16 млн.

«Дзадза является активом клуба. После окончания этого сезона он проведёт в “Валенсии” ещё четыре года. Мы хотим получить от сотрудничества с ним только лучшее. Надеемся, он забьёт много голов и будет нас радовать каждую игру», — приводит слова Алесанко пресс-служба клуба.

Дзадза провёл восемь матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании и записал на свой счёт два гола.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»