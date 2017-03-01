«Валенсия» объявила о покупке Дзадзы у «Ювентуса» по окончании аренды

Испанский клуб арендовал 25-летнего игрока в январе. По данным испанских СМИ, сделка обошлась «Валенсии» в € 2 млн, а опция выкупа в арендном соглашении составляет € 16 млн.



«Дзадза является активом клуба. После окончания этого сезона он проведёт в “Валенсии” ещё четыре года. Мы хотим получить от сотрудничества с ним только лучшее. Надеемся, он забьёт много голов и будет нас радовать каждую игру», — приводит слова Алесанко пресс-служба клуба.



Дзадза провёл восемь матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании и записал на свой счёт два гола.