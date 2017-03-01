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1 марта 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Убыток «Ромы» в первой половине сезона-2016/17 составил € 53 млн

Совет директоров футбольного клуба «Рома» утвердил финансовый отчёт в период с 30 июня до 31 декабря 2016 года, сообщает Football Italia.

Промежуточный убыток клуба за первую половину сезона-2016/17 составил € 53 млн. Такой показатель объясняется непопаданием «Ромы» в групповой этап Лиги чемпионов и низким уровнем доходов с трансферов. Год назад убыток клуба после первой половины сезона составил лишь € 3,4 млн. Операционный доход «Ромы» тогда составил € 118 млн, а сейчас — € 88,5 млн.

Отметим, что неделю назад другой гранд итальянского футбола «Ювентус» опубликовал данные по итогам финансового отчёта за аналогичный период времени. Туринский клуб за полсезона получил прибыль в размере € 72 млн.

Рома
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