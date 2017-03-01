Власти Рима наградят Раньери за успехи на посту главного тренера «Лестера»

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Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. В августе 2016 года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, подписал новое соглашение до 2020 года, но 23 февраля был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.