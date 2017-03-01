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1 марта 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Власти Рима наградят Раньери за успехи на посту главного тренера «Лестера»

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Итальянский специалист Клаудио Раньери будет награжден властями Рима в знак признания его достижений на посту главного тренера английского футбольного клуба «Лестер Сити», сообщает Football Italia.

Итальянский специалист <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> будет награжден властями Рима в знак признания его достижений на посту главного тренера английского футбольного клуба <span class=error>Лестер</span> Сити сообщает Football Italia. Увеличить
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Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. В августе 2016 года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, подписал новое соглашение до 2020 года, но 23 февраля был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.

«Мы пригласили Клаудио Раньери в Капитолий, чтобы наградить его от лица мэра Вирджинии Раджи и администрации за работу в “Лестере”, кульминацией которой стала историческая победа в чемпионате Англии и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Раньери, родившийся в Риме и росший в Сан-Сабе и Тестачио (районы Рима), переписал историю команды, которая стала гордостью британских, итальянских и римских фанатов по всему миру», — заявил глава спортивного комитета города Даниэле Фронджиа.

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