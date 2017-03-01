Гладкий будет в аренде в «Карпатах» до конца сезона, зарплату львовяне будут платить пополам с «Динамо»
Львовские «Карпаты» будут платить зарплату форварду «Динамо» Александру Гладкому вместе с киевским клубом, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.
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Видимо, что-то случилось...
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Переход Александра Гладкого в Карпаты подтвердил и генеральный директор львовского клуба Юрий
«У нас есть договоренность по Гладкому. Он дал согласие, Динамо дало согласие и мы дали согласие, чтобы Гладкий был у нас. Речь идет об аренде до конца сезона», — сказал
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Отметим, в текущем сезоне 29-летний Гладкий сыграл за Динамо 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
После 19 туров в активе Карпат пять очков и они располагаются на последнем 12-м месте в турнирной таблице украинской
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