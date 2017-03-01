Гладкий будет в аренде в «Карпатах» до конца сезона, зарплату львовяне будут платить пополам с «Динамо»

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Переход Александра Гладкого в Карпаты подтвердил и генеральный директор львовского клуба Юрий Дячук-Ставицкий.

«У нас есть договоренность по Гладкому. Он дал согласие, Динамо дало согласие и мы дали согласие, чтобы Гладкий был у нас. Речь идет об аренде до конца сезона», — сказал Дячук-Ставицкий в комментарии телеканалу Футбол 1.

В Карпатах Гладкий может заменить аргентинского форварда Густаво Бланко-Лещука, который зимой перешел в Шахтер за 300 тысяч долларов, став с 7 голами лучшим бомбардиром зелено-белых в УПЛ по итогам первой половины сезона.

Отметим, в текущем сезоне 29-летний Гладкий сыграл за Динамо 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.