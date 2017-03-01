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1 марта 2017, 19:55 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мозес подписал с «Челси» новый контракт

Полузащитник Виктор Мозес подписал новый контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Сегодня игрок заключил с клубом новое соглашение, по которому останется на “Стэмфорд Бридж” до 2021 года», — говорится в сообщении.

— Я очень взволнован. Я рад, что подписал новый контракт с клубом и проведу здесь ещё несколько лет. Теперь нужно сосредоточиться на интересах команды и продолжать упорно работать, чтобы выигрывать матчи и постараться завоевать первое место в АПЛ в конце сезона, — передает слова Мозеса официальный сайт английской команды.

В общей сумме Мозес провел за «Челси» 72 матча, 28 из которых пришлись на этот сезон, и забил 14 мячей.

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