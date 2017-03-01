Стойлов: В матче за Суперкубок можно ожидать качественный футбол, ведь встретятся две лучшие команды

О ходе сборов, работе молодых футболистов и мотивации на матч против «Кайрата» за Суперкубок Казахстана рассказал главный тренер команды Станимир Стойлов.

— Мы провели хорошие сборы в отличных условиях. Футболисты плодотворно поработали, теперь важно показать свою игру на поле. Поражение или победа на сборах не имеют определяющее значение, важно то, как ты играешь и в какой форме подойдешь к старту сезона. Во время игр мы хорошо сыграли в обороне, но есть проблемы в атаке, которые нам предстоит решить. Я никогда не делю команду на защитников и нападающих, команда в целом должна хорошо выглядеть как в атаке, так и в обороне.

— Вместе с командой работала группа молодых футболистов, как они себя проявили?

— Им предстоит еще длинная дорога в футболе. Нужно трудиться, пока у них нет навыков работы на высоком уровне, но главное, что они стараются. Если они продолжат в том же духе, через год-два плодотворной работы в «Астане» будут хорошие молодые футболисты. Если же они сейчас подумают, что они уже готовые футболисты, то есть шанс, что они никогда не сумеют заиграть на уровне «Астаны». Сейчас все зависит от них. Мы их поддерживаем, даем им нагрузки и менталитет.

— Как проявили себя новички команды?

— Я вижу у них старание в тренировочном процессе, и мне это важно. Новые футболисты должны себя сами показать в официальных матчах, чтобы люди могли дать им оценку. Мы брали их в «Астану», зная, что они обладают качествами помочь команде в решении задач.

— 4 марта сезон стартует матчем за Суперкубок. Учитывая, что этот матч является выставочным и не несет турнирного значения, тяжело ли будет команде найти мотивацию на этот матч?

— Когда играешь с «Кайратом» проблем с настроем быть не должно, всегда есть желание выиграть. В матче встретятся две лучшие команды, так что можно ожидать качественный футбол в исполнении обеих команд.

— В конце ваши пожелания болельщикам «Астаны».

— Надеюсь, что они нас продолжат также поддерживать, как это было в прошлом году. В свою очередь они должны знать, что команда отдаст все свои силы, чтобы в этом сезоне у них также были поводы для радости.

Напомним, матч за Суперкубок между «Астаной» и «Кайратом» пройдет в Алматы 4 марта.