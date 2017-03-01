Стойлов: В матче за Суперкубок можно ожидать качественный футбол, ведь встретятся две лучшие команды
Футболисты «Астаны» приступили к тренировкам на поле «Астана Арены» в рамках подготовки к новому сезону КПЛ, сообщается на сайте столичного клуба.
О ходе сборов, работе молодых футболистов и мотивации на матч против «Кайрата» за Суперкубок Казахстана рассказал главный тренер команды Станимир Стойлов.
— Мы провели хорошие сборы в отличных условиях. Футболисты плодотворно поработали, теперь важно показать свою игру на поле. Поражение или победа на сборах не имеют определяющее значение, важно то, как ты играешь и в какой форме подойдешь к старту сезона. Во время игр мы хорошо сыграли в обороне, но есть проблемы в атаке, которые нам предстоит решить. Я никогда не делю команду на защитников и нападающих, команда в целом должна хорошо выглядеть как в атаке, так и в обороне.
— Вместе с командой работала группа молодых футболистов, как они себя проявили?
— Им предстоит еще длинная дорога в футболе. Нужно трудиться, пока у них нет навыков работы на высоком уровне, но главное, что они стараются. Если они продолжат в том же духе, через
— Как проявили себя новички команды?
— Я вижу у них старание в тренировочном процессе, и мне это важно. Новые футболисты должны себя сами показать в официальных матчах, чтобы люди могли дать им оценку. Мы брали их в «Астану», зная, что они обладают качествами помочь команде в решении задач.
— 4 марта сезон стартует матчем за Суперкубок. Учитывая, что этот матч является выставочным и не несет турнирного значения, тяжело ли будет команде найти мотивацию на этот матч?
— Когда играешь с «Кайратом» проблем с настроем быть не должно, всегда есть желание выиграть. В матче встретятся две лучшие команды, так что можно ожидать качественный футбол в исполнении обеих команд.
— В конце ваши пожелания болельщикам «Астаны».
— Надеюсь, что они нас продолжат также поддерживать, как это было в прошлом году. В свою очередь они должны знать, что команда отдаст все свои силы, чтобы в этом сезоне у них также были поводы для радости.
Напомним, матч за Суперкубок между «Астаной» и «Кайратом» пройдет в Алматы 4 марта.
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