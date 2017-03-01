«Иртыш» минимально уступил БАТЭ

Стартовый состав «Иртыша»: Лория, Калинин, Ткачук, Воротников, Живкович, Родриго, Гетериев, Дарабаев, Фонсека, Джедже, Нганбе.



Встреча прошла с преимуществом павлодарцев, тройка нападения казахстанского клуба в лице Карлуша Фонсеки, Франка Джедже и Сержа Бандо Нганбе часто вводила в ступор защитников борисовчан, которых надежно подстраховывал вратарь Сергей Веремко. Первый тайм завершился без голов, а во втором единственный мяч провели соперники, и сделал это воспитанник карагандинского футбола Михаил Гордейчук. 1:0 — победа БАТЭ.



Напомним, ранее БАТЭ уступил шымкентский «Ордабасы» — 1:3, а вот костанайский «Тобол» сыграл вничью — 1:1.