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1 марта 2017, 18:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Серкль Брюгге» принял предложение «Монако» о продаже клуба

«Серкль Брюгге», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии, стал фарм-клубом «Монако», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Накануне «Серкль Брюгге» официально принял предложение монегасков о продаже контрольного пакета акций.

«Мы бы хотели подчеркнуть, что согласились на это предложение для того, чтобы сохранить клуб в профессиональном футболе. Кроме того, это сотрудничество позволит “Серкль Брюгге” обрести стабильность и как можно скорее вернуться в высший эшелон бельгийского футбола», — говорится в заявлении пресс-службы бельгийской команды.

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