«Серкль Брюгге» принял предложение «Монако» о продаже клуба

Накануне «Серкль Брюгге» официально принял предложение монегасков о продаже контрольного пакета акций.



«Мы бы хотели подчеркнуть, что согласились на это предложение для того, чтобы сохранить клуб в профессиональном футболе. Кроме того, это сотрудничество позволит “Серкль Брюгге” обрести стабильность и как можно скорее вернуться в высший эшелон бельгийского футбола», — говорится в заявлении пресс-службы бельгийской команды.