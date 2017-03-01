«Атлетико» может приобрести Аспаса в случае ухода Гризманна
Нападающий «Сельты» Яго Аспас попал в сферу интересов «Атлетико».
Накануне стало известно, что наставник мадридцев Диего Симеоне останется в команде вне зависимости от результатов в конце чемпионата. AS пишет, что аргентинец уже начал планировать состав на следующий сезон, включая вариант, в котором не будет Антуана Гризманна.
Французский нападающий давно входит в сферу интересов
Ранее руководство «Атлетико» рассматривало возможность приобретения Диего Косты или Эдинсона Кавани, но эти футболисты выходят за рамки финансовых возможностей мадридцев.
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