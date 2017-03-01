«Атлетико» может приобрести Аспаса в случае ухода Гризманна

Накануне стало известно, что наставник мадридцев Диего Симеоне останется в команде вне зависимости от результатов в конце чемпионата. AS пишет, что аргентинец уже начал планировать состав на следующий сезон, включая вариант, в котором не будет Антуана Гризманна.



Французский нападающий давно входит в сферу интересов топ-клубов Европы. Если Гризманн покинет «Атлетико», на его место «матрасники» могут приобрести Яго Аспаса. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги форвард в 21 матче забил 13 голов.



Ранее руководство «Атлетико» рассматривало возможность приобретения Диего Косты или Эдинсона Кавани, но эти футболисты выходят за рамки финансовых возможностей мадридцев.