Агент Романа Зозули: Большинство клубов укомплектовано. Теперь остаются только Швеция и Беларусь

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«Мы работали над вариантами и раньше для подстраховки. Но, к сожалению, в данной ситуации футбол смешали с политикой и фальшивыми обвинениями, поэтому решить этот вопрос непросто. В данном случае образовалась ситуация, с которой не все клубы хотят столкнуться, и многие отказывают сразу. Что же касается предпочтений самого Романа, то здесь все довольно сложно, ведь среди вариантов остались чемпионаты, которые существенно уступают примере. Но будем смотреть и работать над решением проблемы», — как передает «Команда 1», сказал Кузьменко.

«Разрешение пришло поздновато. Большинство клубов уже укомплектовано. Теперь остаются только Швеция и Беларусь. Но только в том случае, если сам футболист согласится», — заявил Кузьменко.