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1 марта 2017, 15:42 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. «Городея» разгромила минское «Торпедо»

ФК «Городея» разгромила в товарищеском матче минское «Торпедо» (Д2) — 6:2. Встреча прошла в столице на искусственном поле АБФФ.

ФК <span class=error>Городея</span> разгромила в товарищеском матче минское <span class=error>Торпедо</span> (Д2) — 6:2. Встреча прошла в столице на искусственном поле <span class=error>АБФФ</span>. Увеличить
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ГОРОДЕЯ — ТОРПЕДО (Минск, Д2) — 6:2

ГОРОДЕЯ: Романюк (Хутко, 67), Пласконный, Шидловский, Ярославский (Кац, 22), Усеня (Колпачук, 46), Воловик, Мартынец (Яубович, 46), Лебедев, Пархачев (Колядко, 15), Игнатенко, Воронков (Петров, 58).

ГОЛЫ: 1:0 — Воронков (7, пас — Усеня). 2:0 — Усеня (39, пас — Лебедев). 2:1 — (42). 2:2 — (56). 3:2 — Воронков (58, пас — Колядко). 4:2 — Колядко (67, пас — Игнатенко). 5:2 — Петров (77, пас — Лебедев). 6:2 — Колпачук (87, пас — Шидловский).

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