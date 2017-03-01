Сиссе: В течение следующих двух лет Клопп выиграет с «Ливерпулем» АПЛ
Бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе не сомневается, что мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа в ближайшие два года выиграют чемпионат Англии.
«Мне нравится Клопп, он подходит “Ливерпулю”. Даю два сезона на то, что при нём клуб выиграет
Его любили в Дортмунде, то же самое в Ливерпуле. Это не случайность. Даже когда ты видишь его по телевизору, то заряжаешься его энергетикой. Думаю, что в ближайшие два года “Ливерпуль” станет чемпионом Англии. У клуба есть всё, от прекрасного стадиона, до удивительных болельщиков и лучшего тренера. Осталось подобрать нужных игроков и выиграть титул», — цитирует Сиссе Mirror.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter