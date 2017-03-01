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1 марта 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сиссе: В течение следующих двух лет Клопп выиграет с «Ливерпулем» АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе не сомневается, что мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа в ближайшие два года выиграют чемпионат Англии.

«Мне нравится Клопп, он подходит “Ливерпулю”. Даю два сезона на то, что при нём клуб выиграет Премьер-лигу. У меня была возможность встретиться с ним и поговорить. Он даёт команде хорошую энергию. Клопп в этом плане похож на Моуринью.

Его любили в Дортмунде, то же самое в Ливерпуле. Это не случайность. Даже когда ты видишь его по телевизору, то заряжаешься его энергетикой. Думаю, что в ближайшие два года “Ливерпуль” станет чемпионом Англии. У клуба есть всё, от прекрасного стадиона, до удивительных болельщиков и лучшего тренера. Осталось подобрать нужных игроков и выиграть титул», — цитирует Сиссе Mirror.

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