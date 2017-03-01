«Корона» постарается в ближайшее время расторгнуть контракт с Дмитрием Верховцовым

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Ранее клуб выставил футболиста на трансфер, и в данный момент Верховцов тренируется со второй командой «Короны», сообщает football.by со ссылкой на Rаdio Kielce. В нынешнем сезоне Верховцов принял участие лишь в 6 матчах своей команды в рамках чемпионата Польши. Трансферное окно в Польше закрылось 28 февраля. Напомним также, что контракт белоруса с польским клубом истекает в июне 2017 года.