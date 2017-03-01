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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28934122/
1 марта 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Корона» постарается в ближайшее время расторгнуть контракт с Дмитрием Верховцовым

Кельцкая «Корона» в ближайшее время постарается расторгнуть контракт с 30-летним белорусским защитником Дмитрием Верховцовым.

<span class=error>Кельцкая</span> Корона в ближайшее время постарается расторгнуть контракт с 30-летним белорусским защитником Дмитрием <span class=error>Верховцовым</span>. Увеличить
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Ранее клуб выставил футболиста на трансфер, и в данный момент Верховцов тренируется со второй командой «Короны», сообщает football.by со ссылкой на Rаdio Kielce. В нынешнем сезоне Верховцов принял участие лишь в 6 матчах своей команды в рамках чемпионата Польши. Трансферное окно в Польше закрылось 28 февраля. Напомним также, что контракт белоруса с польским клубом истекает в июне 2017 года.

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