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1 марта 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» прокомментировал снятие с команды девяти очков

«Атырау» выступил с официальным заявлением по вопросу о снятии с команды очков.

<span class=error>Атырау</span> выступил с официальным заявлением по вопросу о снятии с команды очков. Увеличить
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«Уважаемые болельщики и любители футбола, футбольный клуб «Атырау» сообщает что, футбольный клуб «Атырау» сегодня получил письмо от ФФК, что команда начнет новый сезон с минусом девять очков.

Дело в том, что Комитетом по делам статуса футболистов ФИФА 02.10.2013 года было вынесено решение о взыскании с ТОО «Областная футбольная команда «Атырау» в пользу Зорана Филиповича (работавший в качестве главного тренера в 2011−12 годах).

Однако ТОО «Областная футбольная команда «Атырау» с данным решением не согласна в связи с тем, что клуб имеет финансовые документы, подтверждающие факт оплаты вышеуказанной суммы, более того футбольной команде известно, что денежные средства были сняты с платежной карточки в г. Астана 24.06.2014 года лично Зораном Филиповичем через кассу.

В связи с чем, футбольной командой «Атырау» подана апелляционная жалоба в спортивный арбитражный суд, который находится в Швейцарии г. Лозанна.
Также имеется решение Дисциплинарного Комитета ФИФА от 27.10.2016 года за невыполнение решения Палаты по разрешению споров от 19.02.2015 года ФК «Атырау» о выплате задолженностей перед игроком Рикардо Соуза да Коста (работавший в ФК «Атырау» в качестве футболиста в 2011−12 годах) в размере 36 063 евро (11 940 098 тенге 67 тиын), применена санкция в отношении клуба в виде снятия трех очков.

Напоминаем, что финансирование клуба производится из бюджета области. Клуб не имеет источников дохода кроме государственного бюджета, чтобы выплатить вышеуказанную сумму. В связи чем футбольным клубом «Атырау» ведется работа по решению данных вопросов и все необходимые меры по возврату снятых очков», — говорится в сообщении.

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