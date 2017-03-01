«Атырау» прокомментировал снятие с команды девяти очков
«Атырау» выступил с официальным заявлением по вопросу о снятии с команды очков.
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«Уважаемые болельщики и любители футбола, футбольный клуб «Атырау» сообщает что, футбольный клуб «Атырау» сегодня получил письмо от ФФК, что команда начнет новый сезон с минусом девять очков.
Дело в том, что Комитетом по делам статуса футболистов ФИФА
Однако ТОО «Областная футбольная команда «Атырау» с данным решением не согласна в связи с тем, что клуб имеет финансовые документы, подтверждающие факт оплаты вышеуказанной суммы, более того футбольной команде известно, что денежные средства были сняты с платежной карточки в г. Астана
В связи с чем, футбольной командой «Атырау» подана апелляционная жалоба в спортивный арбитражный суд, который находится в Швейцарии г. Лозанна.
Также имеется решение Дисциплинарного Комитета ФИФА от
Напоминаем, что финансирование клуба производится из бюджета области. Клуб не имеет источников дохода кроме государственного бюджета, чтобы выплатить вышеуказанную сумму. В связи чем футбольным клубом «Атырау» ведется работа по решению данных вопросов и все необходимые меры по возврату снятых очков», — говорится в сообщении.
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