Чижова в «Окжетпесе» не будет

«У защитника синегорцев возникли проблемы в семье, и Саше необходимо находиться рядом с близкими людьми. Футбольный клуб “Окжетпес” от всей души благодарит футболиста за время, проведенное в команде и за помощь в достижении поставленных целях, за надежную игру в обороне и за способность повести команду в сложные моменты. Желаем, чтобы все возникшие проблемы были решены. Здоровья родным и близким людям! Двери ФК “Окжетпес” всегда для тебя открыты, Саша!», — говорится в сообщении кокшетауской команды.