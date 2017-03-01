Чижова в «Окжетпесе» не будет
Александр Чижов не будет выступать в составе кокшетауского «Окжетпеса» в нынешнем сезоне.
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«У защитника синегорцев возникли проблемы в семье, и Саше необходимо находиться рядом с близкими людьми. Футбольный клуб “Окжетпес” от всей души благодарит футболиста за время, проведенное в команде и за помощь в достижении поставленных целях, за надежную игру в обороне и за способность повести команду в сложные моменты. Желаем, чтобы все возникшие проблемы были решены. Здоровья родным и близким людям! Двери ФК “Окжетпес” всегда для тебя открыты, Саша!», — говорится в сообщении кокшетауской команды.
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