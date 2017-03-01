«Бенфика» объявила о продлении контракта с Жонасом

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор рассчитан до лета 2019 года. 32-летний нападающий прокомментировал своё решение.



«Я рад играть за “Бенфику”, счастлив выходить на поле. Всякий раз, когда я надеваю футболку “Бенфики”, испытываю радость. Доволен, что продлил контракт, и надеюсь выиграть как можно больше титулов с “Бенфикой”. Хочу также сказать спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует Жонаса пресс-служба «Бенфики».



В лиссабонском клубе Жонас играет с 2013 года, куда перешёл на правах свободного агента.