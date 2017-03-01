ФК «Крумкачы» предоставят «тунеядцам» скидки на абонементы.

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Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по Декрету № 3. Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен в оригинальном национальном стиле, начинается от 36 рублей. Выбрать и забронировать место на стадионе можно на сайте krumka.by/season-ticket. Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент, отмечает официальный сайт минского клуба.