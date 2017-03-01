Хуммельс не видит себя преемником Лама в качестве капитана «Баварии»
Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс отметил, что не видит себя капитаном команды в следующем сезоне.
Нынешний капитан немецкого гранда Филипп Лам уже заявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
«Я не думаю, что моя кандидатура будет рассматриваться. Ведь я ещё и одного сезона не сыграл за «Баварию», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.
Хуммельс пополнил ряды «Баварии» перед стартом нынешнего сезона, до этого защищал цвета дортмундской «Боруссии».
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