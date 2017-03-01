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1 марта 2017, 13:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хуммельс не видит себя преемником Лама в качестве капитана «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс отметил, что не видит себя капитаном команды в следующем сезоне.

Нынешний капитан немецкого гранда Филипп Лам уже заявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

«Я не думаю, что моя кандидатура будет рассматриваться. Ведь я ещё и одного сезона не сыграл за «Баварию», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.

Хуммельс пополнил ряды «Баварии» перед стартом нынешнего сезона, до этого защищал цвета дортмундской «Боруссии».

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