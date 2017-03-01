Хуммельс не видит себя преемником Лама в качестве капитана «Баварии»

Нынешний капитан немецкого гранда Филипп Лам уже заявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.



«Я не думаю, что моя кандидатура будет рассматриваться. Ведь я ещё и одного сезона не сыграл за «Баварию», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.



Хуммельс пополнил ряды «Баварии» перед стартом нынешнего сезона, до этого защищал цвета дортмундской «Боруссии».