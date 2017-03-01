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1 марта 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гросскройц попал в больницу после драки в ночном клубе

Полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц попал в неприятную ситуацию.

Футболист с друзьями отправился на студенческую вечеринку, участниками которой были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму.

Bild сообщает, что 28-летний футболист даже обратился в больницу. В ходе обследования врачи выявили у него ушиб ноги. Повреждение настолько серьёзное, что Гросскройц не может играть.

Полиция задержала четырёх человек. Против них и самого футболиста будут возбуждены уголовные дела.

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