Гросскройц попал в больницу после драки в ночном клубе

Футболист с друзьями отправился на студенческую вечеринку, участниками которой были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму.



Bild сообщает, что 28-летний футболист даже обратился в больницу. В ходе обследования врачи выявили у него ушиб ноги. Повреждение настолько серьёзное, что Гросскройц не может играть.



Полиция задержала четырёх человек. Против них и самого футболиста будут возбуждены уголовные дела.