Маскерано и Туран могут помочь «Барселоне» в матче с хихонским «Спортингом»

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер каталонцев Луис Энрике.



«Арда и Маскерано хорошо работали. Надеюсь, завтра они будут доступны и врачи это подтвердят. Что касается матча, то “Спортинг” — это опасная команда, впрочем, как и все команды нижней части таблицы. У них мало времени на спасение, поэтому каждая следующая игра для них важна», — сказал Энрике.



Матч «Барселона» — «Спортинг» начнётся в 21:30 мск.