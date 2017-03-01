Маскерано и Туран могут помочь «Барселоне» в матче с хихонским «Спортингом»
Защитник Хавьер Маскерано и полузащитник Арда Туран, которые
из-за повреждения были вынуждены пропустить матч 24-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (2:1), могу появиться на поле в поединке с хихонским «Спортингом», который состоится 1 марта.
Об этом на
«Арда и Маскерано хорошо работали. Надеюсь, завтра они будут доступны и врачи это подтвердят. Что касается матча, то “Спортинг” — это опасная команда, впрочем, как и все команды нижней части таблицы. У них мало времени на спасение, поэтому каждая следующая игра для них важна», — сказал Энрике.
Матч «Барселона» — «Спортинг» начнётся в 21:30 мск.
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