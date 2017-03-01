«Окжетпес» уступил украинцам на УТС

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В первом контрольном матче из двух, запланированных на 1 марта, тренерский штаб синегорцев выставил экспериментальный состав, наигрывая определенные тактические моменты. В данном случае, сопернику была сознательно отдана инициатива, и игра строилась вторым номером — так называемая выездная модель.

Тем не менее, на первой же минуте Александр Козлов едва не убежал от защитника, но мяч ушел за лицевую линию. Мог падать игрок «Окжетпеса» — был контакт, но судья не отреагировал на эпизод. Украинцы старались играть размашисто, больше пасуя длинными передачами. На 17-й минуте возник очень опасный эпизод у ворот казахстанской команды, но блестяще сыграл Руслан Абжанов. И все же первыми отличились синегорцы — на 20-й минуте Козлов убежал от крайнего защитника, катнул на Нургалиева, и Еркебулан в касание отправил мяч в сетку ворот — 1:0. На 38-й минуте «Колос» заработал пенальти, который был четко реализован — 1:1.

После перерыва «Окжетпес» продолжил играть в том же ключе. Лишь у некоторых игроков поменялись функции на поле. И уже спустя пять минут после старта второго тайма Досмагамбетов замыкал передачу с фланга от Шаихова, но не попал в створ. Соперник ответил очень опасной атакой, после которой мяч угодил в перекладину. В середине второго тайма после здорово разыгранной комбинации Алибек Аяганов едва не вывел «Окжетпес» вперед, но защитник «Колоса» подстраховал вратаря, который уж был отыгран, и отправил мяч на угловой. На 67-й минуте украинцам удалась разящая контратака, в результате которой «Колос» вышел вперед — 1:2. Синегорцы предприняли попытки спасти игру, уделив уже больше внимания игре впереди, но счет так и не изменился — 2:1 в пользу «Колоса».

Стартовый состав «Окжетпеса»: Абжанов, Куксин, Цой, Марочкин, Абилгазы, Нургалиев, Сламбеков, Шаихов, Аяганов, Козлов, Досмагамбетов.

На замену выходили: Голубничий, Даиров, Кейлер, Юрин.