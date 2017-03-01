«Челси» летом готов продать Батшуайи

Прошлым летом бельгийский футболист, который перешёл из «Марселя», обошёлся «синим» в € 33 млн.



Как сообщает Mirror, лондонский клуб готов продать нападающего уже предстоящим летом. Отмечается, что Батшуайи может остаться в Англии, где к нему уже давно проявляется интерес «Вест Хэм Юнайтед».



Ранее в СМИ сообщалось, что Батшуайи зимой может перейти в «ПСЖ», но тогда сделка не состоялась. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл в чемпионате Англии 16 матчей (94 минуты), в которых забил один мяч.