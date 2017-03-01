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1 марта 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» летом готов продать Батшуайи

«Челси» готов расстаться с нападающим Миши Батшуайи уже спустя год после приобретения.

Прошлым летом бельгийский футболист, который перешёл из «Марселя», обошёлся «синим» в € 33 млн.

Как сообщает Mirror, лондонский клуб готов продать нападающего уже предстоящим летом. Отмечается, что Батшуайи может остаться в Англии, где к нему уже давно проявляется интерес «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее в СМИ сообщалось, что Батшуайи зимой может перейти в «ПСЖ», но тогда сделка не состоялась. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл в чемпионате Англии 16 матчей (94 минуты), в которых забил один мяч.

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