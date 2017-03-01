В матче с «Лас-Пальмасом» Марсело может повторить достижение ди Стефано

Ди Стефано, впоследствии бывший наставником и почётным президентом «сливочных», в период с 1953 по 1964 год сыграл за «Реал» 392 матча.



Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. За это время он выиграл в составе испанского гранда 13 титулов. Ди Стефано в свою очередь стал обладателем 15 титулов.



«Реал» в нынешнем сезоне провёл в чемпионате Испании 23 матча, а сам бразильский футболист принял участие в 19 матчах, став втором 1 гола и 6 результативных передач.