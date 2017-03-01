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1 марта 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В матче с «Лас-Пальмасом» Марсело может повторить достижение ди Стефано

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании может повторить достижение легендарного футболиста «сливочных» Альфредо ди Стефано по количеству проведённых игр за «Королевский клуб».

Ди Стефано, впоследствии бывший наставником и почётным президентом «сливочных», в период с 1953 по 1964 год сыграл за «Реал» 392 матча.

Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. За это время он выиграл в составе испанского гранда 13 титулов. Ди Стефано в свою очередь стал обладателем 15 титулов.

«Реал» в нынешнем сезоне провёл в чемпионате Испании 23 матча, а сам бразильский футболист принял участие в 19 матчах, став втором 1 гола и 6 результативных передач.

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