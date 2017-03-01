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1 марта 2017, 13:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Старридж может заменить Бакку в «Милане»

Руководство «Милана» присматривается к нападающему «Ливерпуля» Дэниелю Старриджу, который не имеет стабильной игровой практики, чем очень недоволен.

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп ранее сообщил, что будущее футболиста в его команде прояснится в конце сезона.

Камнем преткновения может стать трансферная цена 27-летнего англичанина. «Ливерпуль» оценивает Старриджа в £ 30 млн, а у россонери на грани срыва продажа клуба китайским инвесторам.

Calciomercato.com пишет, что руководство «Милана» планирует продать Карлоса Бакку, которого давно сватают в другую команду, а на вырученные деньги приобрести Старриджа, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2019 года.

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