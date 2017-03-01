Старридж может заменить Бакку в «Милане»

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп ранее сообщил, что будущее футболиста в его команде прояснится в конце сезона.



Камнем преткновения может стать трансферная цена 27-летнего англичанина. «Ливерпуль» оценивает Старриджа в £ 30 млн, а у россонери на грани срыва продажа клуба китайским инвесторам.



Calciomercato.com пишет, что руководство «Милана» планирует продать Карлоса Бакку, которого давно сватают в другую команду, а на вырученные деньги приобрести Старриджа, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2019 года.