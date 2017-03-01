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1 марта 2017, 13:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Врсалько

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько попал в сферу интересов «Интера».

Как сообщает Corriere dello Sport, летом руководство миланского клуба попытается переманить хорвата в Италию, который до переезда в Испанию играл за «Сассуоло».

В прошлом году спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио пытался заполучить 25-летнего защитника, но Врсалько выбрал «Атлетико», где стать основным игроком Шиме так и не смог. Контракт Врсалько с «матрасниками» действует до лета 2021 года.

Если договориться с игроком и «Атлетико» не получится, «Интер» может рассмотреть кандидатуру Бенджамина Хенрихса из леверкузенского «Байера».

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