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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28931787/
1 марта 2017, 13:31 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Куда может перейти Зозуля. Чемпионаты, которые начинаются в 2017 году

Испанские СМИ сообщили, что ФИФА в связи с ситуацией, которая возникла вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули, позволила украинцу перейти в команду из чемпионата, который начинается в 2017 году.

Испанские СМИ сообщили что ФИФА в связи с ситуацией которая возникла вокруг форварда <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозули позволила украинцу перейти в команду из чемпионата который начинается в 2017 году. Увеличить
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Предыстория. В последний день испанского трансферного окна нападающего арендовал «Райо Вальекано», однако из-за позиции фанатов клуба Роман был вынужден вернуться в «Бетис». Так что формально Зозуля в течение сезона сменил уже две команды, из-за чего за «Бетис» он уже не может играть в этом или другом европейском чемпионате, стартовавшем в 2016-м. Теперь у футболиста появился шанс все же избежать вынужденной паузы в игровой практике.

Вашему вниманию список стран, где сезон еще не стартовал, или начался только в этом году. В Европе, учитывая уровень чемпионата и стиль игры самого Зозули, оптимальным выглядит клуб из Скандинавии, где национальные первенства стартуют в первых числах апреля. Есть варианты в странах бывшего СССР. Конечно, первым на ум приходит Китай, однако не забывайте, что достаточно прочные чемпионаты играют в Японии и Южной Корее. Есть Центральная Азия, где не так давно доигрывал Анатолий Тимощук, а некоторые украинцы, как например Петр Бадло, так и вовсе стали кумирами местной публики. Наконец, совсем скоро стартует МЛС, где такая драматическая история, как у Зозули, может привлечь внимание болельщиков.

Европа Азия Америка Беларусь Грузия Эстония Исландия Казахстан Латвия Литва Норвегия Финляндия Швеция Китай Туркменистан Таджикистан Узбекистан Южная Корея Япония Соединенные штаты Америки.

*-Мы не учитывали совсем экзотические страны, где футбол далеко не на первых ролях. В переезд в Бразилию, где Серия А стартует в мае, не верим.

Райо Вальекано
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