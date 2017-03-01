Куда может перейти Зозуля. Чемпионаты, которые начинаются в 2017 году
Испанские СМИ сообщили, что ФИФА в связи с ситуацией, которая возникла вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули, позволила украинцу перейти в команду из чемпионата, который начинается в 2017 году.
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Видимо, что-то случилось...
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Предыстория. В последний день испанского трансферного окна нападающего арендовал «Райо Вальекано», однако
Вашему вниманию список стран, где сезон еще не стартовал, или начался только в этом году. В Европе, учитывая уровень чемпионата и стиль игры самого Зозули, оптимальным выглядит клуб из Скандинавии, где национальные первенства стартуют в первых числах апреля. Есть варианты в странах бывшего СССР. Конечно, первым на ум приходит Китай, однако не забывайте, что достаточно прочные чемпионаты играют в Японии и Южной Корее. Есть Центральная Азия, где не так давно доигрывал Анатолий Тимощук, а некоторые украинцы, как например Петр Бадло, так и вовсе стали кумирами местной публики. Наконец, совсем скоро стартует МЛС, где такая драматическая история, как у Зозули, может привлечь внимание болельщиков.
Европа Азия Америка Беларусь Грузия Эстония Исландия Казахстан Латвия Литва Норвегия Финляндия Швеция Китай Туркменистан Таджикистан Узбекистан Южная Корея Япония Соединенные штаты Америки.
*-Мы не учитывали совсем экзотические страны, где футбол далеко не на первых ролях. В переезд в Бразилию, где Серия А стартует в мае, не верим.
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