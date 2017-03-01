Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28930776/
1 марта 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Кахабер Цхададзе: Воспитанники клуба еще не готовы к нагрузкам основы

Наставник «Кайрата» рассказал о предстоящем сезоне и о резерве клуба.

Наставник <span class=error>Кайрата</span> рассказал о предстоящем сезоне и о резерве клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мы провели хорошую работу на сборах. Усилились несколькими игроками. И надеюсь, еще подпишем футболистов. Команда готова бороться в каждой игре и добиваться максимального результата.

— На недавнем Мемориале Гранаткина наша юношеская сборная показала лучший результат в своей истории. Кого-нибудь из молодых игроков помимо футболистов «Кайрата» клуб намерен пригласить?

— Что касается кайратовцев, то каждому из молодых игроков необходимо пройти важный этап подготовки, чтобы попасть в главную команду. Они физиологически еще не готовы к нагрузкам, с которыми сталкивается основной состав. Мы можем погубить их.

Относительно других игроков, у нас есть селекционная группа, которая отслеживает футболистов и работает с ними. Мы действуем согласно их рекомендациям.

— Не беспокоит ли вас атакующая линия команды, учитывая, что у вас есть только один ярковыраженный нападающий Гоу?

— Жерар Гоу будет играть, но он не один нападающий в команде. Мы перестроили схему и выдвинули Бауыржана Турысбека на позицию форварда. Он несколько матчей сыграл на этой позиции. Сыграл удачно в контрольных встречах. Поэтому Гоу не один в атаке.

Фото ФК «Кайрат»

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»