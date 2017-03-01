Кахабер Цхададзе: Воспитанники клуба еще не готовы к нагрузкам основы
Наставник «Кайрата» рассказал о предстоящем сезоне и о резерве клуба.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы провели хорошую работу на сборах. Усилились несколькими игроками. И надеюсь, еще подпишем футболистов. Команда готова бороться в каждой игре и добиваться максимального результата.
— На недавнем Мемориале Гранаткина наша юношеская сборная показала лучший результат в своей истории.
— Что касается кайратовцев, то каждому из молодых игроков необходимо пройти важный этап подготовки, чтобы попасть в главную команду. Они физиологически еще не готовы к нагрузкам, с которыми сталкивается основной состав. Мы можем погубить их.
Относительно других игроков, у нас есть селекционная группа, которая отслеживает футболистов и работает с ними. Мы действуем согласно их рекомендациям.
— Не беспокоит ли вас атакующая линия команды, учитывая, что у вас есть только один ярковыраженный нападающий Гоу?
— Жерар Гоу будет играть, но он не один нападающий в команде. Мы перестроили схему и выдвинули Бауыржана Турысбека на позицию форварда. Он несколько матчей сыграл на этой позиции. Сыграл удачно в контрольных встречах. Поэтому Гоу не один в атаке.
Фото ФК «Кайрат»
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