Кахабер Цхададзе: Воспитанники клуба еще не готовы к нагрузкам основы

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— Мы провели хорошую работу на сборах. Усилились несколькими игроками. И надеюсь, еще подпишем футболистов. Команда готова бороться в каждой игре и добиваться максимального результата.

— На недавнем Мемориале Гранаткина наша юношеская сборная показала лучший результат в своей истории. Кого-нибудь из молодых игроков помимо футболистов «Кайрата» клуб намерен пригласить?

— Что касается кайратовцев, то каждому из молодых игроков необходимо пройти важный этап подготовки, чтобы попасть в главную команду. Они физиологически еще не готовы к нагрузкам, с которыми сталкивается основной состав. Мы можем погубить их.

Относительно других игроков, у нас есть селекционная группа, которая отслеживает футболистов и работает с ними. Мы действуем согласно их рекомендациям.

— Не беспокоит ли вас атакующая линия команды, учитывая, что у вас есть только один ярковыраженный нападающий Гоу?

— Жерар Гоу будет играть, но он не один нападающий в команде. Мы перестроили схему и выдвинули Бауыржана Турысбека на позицию форварда. Он несколько матчей сыграл на этой позиции. Сыграл удачно в контрольных встречах. Поэтому Гоу не один в атаке.

Фото ФК «Кайрат»