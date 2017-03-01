Хуммельс считает, что они становятся всё менее вежливыми, и вспомнил события, которые произошли на днях с главным тренером немецкого гранда Карло Анчелотти. Последний после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии показал неприличный жест рукой болельщикам берлинцев. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что они в него плевали.



«Болельщики всё больше начинают оскорблять нас — тренеров и игроков. Они проявляют неуважение и всё больше переступают границы дозволенного. Со мной не происходило того, что случилось с Анчелотти, однако я неоднократно был вынужден сносить оскорбления в свой адрес», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.