ФИФА разрешила Зозуле играть за четвёртую команду за один сезон

Такое решение приняла ФИФА, рассмотрев дело украинского футболиста, сообщает Marca.



В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.



Ранее игроком рассматривался вариант с возвращением в «Днепр», однако днепряне не могут подписывать новых игроков из-за больших задолженностей по зарплате.



Отметим, что сезон в настоящее время не начался, например, в МЛС, китайской Суперлиге или чемпионате Норвегии.