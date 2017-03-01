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1 марта 2017, 11:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА разрешила Зозуле играть за четвёртую команду за один сезон

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может перейти в клуб из чемпионата, сезон в котором ещё не начался.

Нападающий <span class=error>Бетиса</span> Роман Зозуля может перейти в клуб из чемпионата сезон в котором ещё не начался. Увеличить
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Такое решение приняла ФИФА, рассмотрев дело украинского футболиста, сообщает Marca.

В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

Ранее игроком рассматривался вариант с возвращением в «Днепр», однако днепряне не могут подписывать новых игроков из-за больших задолженностей по зарплате.

Отметим, что сезон в настоящее время не начался, например, в МЛС, китайской Суперлиге или чемпионате Норвегии.

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