ФИФА разрешила Зозуле играть за четвёртую команду за один сезон
Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может перейти в клуб из чемпионата, сезон в котором ещё не начался.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое решение приняла ФИФА, рассмотрев дело украинского футболиста, сообщает Marca.
В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца
Ранее игроком рассматривался вариант с возвращением в «Днепр», однако днепряне не могут подписывать новых игроков
Отметим, что сезон в настоящее время не начался, например, в МЛС, китайской Суперлиге или чемпионате Норвегии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter