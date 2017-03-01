Энрике: Иньеста хочет, чтобы я остался в «Барселоне»? Мне нечего сказать
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не захотел комментировать слова полузащитника Андреса Иньесты, который заявил, что команда полностью поддерживает тренера.
Игрок выразил надежду на то, что наставник
«Иньеста хочет, чтобы я остался в “Барселоне”? Мне нечего сказать», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Контракт Луиса Энрике с испанским грандом рассчитан до лета 2017 года, и тренер обещал окончательно определиться со своим будущим не ранее апреля.
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