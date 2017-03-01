Энрике: Иньеста хочет, чтобы я остался в «Барселоне»? Мне нечего сказать

Игрок выразил надежду на то, что наставник сине-гранатовых продлит свой контракт с каталонским клубом.



«Иньеста хочет, чтобы я остался в “Барселоне”? Мне нечего сказать», — приводит слова Луиса Энрике Marca.



Контракт Луиса Энрике с испанским грандом рассчитан до лета 2017 года, и тренер обещал окончательно определиться со своим будущим не ранее апреля.