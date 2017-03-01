Иско может продолжить карьеру в «Интере»

Как сообщает Corriere Dello Sport, Чжан Цзиньдун, владелец китайской компании, владеющей «Интером», провёл встречу с президентом мадридского клуба Флорентином Пересом, чтобы обсудить детали возможного перехода.



Иско в текущем сезоне не имеет постоянной игровой практики в «Реале», а его контракт со «сливочными» истекает в 2018 году.



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Милана».