Продажа «Милана» китайским инвесторам может быть отложена на месяц

Ранее сообщалось, что все точки над «i» будут расставлены 3 марта, но возникли очередные трудности. Об этом пишет Football Italia.



Выяснилось, что ряд инвесторов, которые входят в компанию Sino-Europe, отказались от идеи покупки «Милана» и лишь Йонхонг Ли готов вложить финансы в россонери. Загвоздка в том, что вместо обещанных € 320 млн «Милан» теперь может получить € 100 млн. В связи с этим продажа может быть отложена до апреля.



Итальянские СМИ пишут, что директора «Милана» не смогли наладить контакт с китайскими руководителями, которые неоднократно пытались связаться с представителями миланского клуба. Есть опасения, что продажа и вовсе не состоится, так как финансовые возможности одного лишь Йонхонга Ли не позволят команде конкурировать на трансферном рынке.