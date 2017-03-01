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1 марта 2017, 11:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Продажа «Милана» китайским инвесторам может быть отложена на месяц

Продажа итальянского футбольного клуба «Милан» вновь может быть отложена.

Ранее сообщалось, что все точки над «i» будут расставлены 3 марта, но возникли очередные трудности. Об этом пишет Football Italia.

Выяснилось, что ряд инвесторов, которые входят в компанию Sino-Europe, отказались от идеи покупки «Милана» и лишь Йонхонг Ли готов вложить финансы в россонери. Загвоздка в том, что вместо обещанных € 320 млн «Милан» теперь может получить € 100 млн. В связи с этим продажа может быть отложена до апреля.

Итальянские СМИ пишут, что директора «Милана» не смогли наладить контакт с китайскими руководителями, которые неоднократно пытались связаться с представителями миланского клуба. Есть опасения, что продажа и вовсе не состоится, так как финансовые возможности одного лишь Йонхонга Ли не позволят команде конкурировать на трансферном рынке.

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