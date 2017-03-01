Продажа «Милана» китайским инвесторам может быть отложена на месяц
Продажа итальянского футбольного клуба «Милан» вновь может быть отложена.
Ранее сообщалось, что все точки над «i» будут расставлены 3 марта, но возникли очередные трудности. Об этом пишет Football Italia.
Выяснилось, что ряд инвесторов, которые входят в компанию
Итальянские СМИ пишут, что директора «Милана» не смогли наладить контакт с китайскими руководителями, которые неоднократно пытались связаться с представителями миланского клуба. Есть опасения, что продажа и вовсе не состоится, так как финансовые возможности одного лишь Йонхонга Ли не позволят команде конкурировать на трансферном рынке.
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